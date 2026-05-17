Названо заболевание опаснее хантавируса

13:28, 17 мая 2026

Онищенко: Лихорадка Эбола опаснее хантавируса
Вячеслав Агапов

Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Лихорадка Эбола имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус. Заболевание опаснее вызывающего геморрагическую лихорадку с почечным синдромом вируса назвал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, его цитирует РИА Новости.

Онищенко отметил, что глобальное распространение лихорадки Эбола маловероятно. Однако дальнейшая ситуация в стране будет зависеть от принятых мер. Нужно уделить внимание санитарному контролю не только на государственных границах, но и на территориях, где может произойти завоз инфекции.

Доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок отметил, что оснований считать, что хантавирус варианта Андес был создан искусственно в лаборатории, сейчас нет. Для выводов о возможном искусственном происхождении вируса необходимо сначала секвенировать его геном, сравнить с уже известными штаммами и оценить характер мутаций. Пока таких данных нет, и утверждать лабораторное происхождение преждевременно.

По мнению Онищенко, разработка и регистрация вакцины против хантавируса в России возможна, однако потребует нескольких лет. Если следовать стандартной процедуре регистрации лекарственных препаратов (доклинические исследования, затем три этапа клинических испытаний), сам процесс займет несколько лет.

