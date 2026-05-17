Мир
14:27, 17 мая 2026Мир

США выдвинули Ирану требования для возобновления переговоров

Fars: США выдвинули Ирану пять требований для продолжения переговоров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adam Gray / Reuters

США выдвинули Ирану пять условий для продолжения переговорного процесса об урегулировании конфликта. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники.

«Стали известны пять основных условий Вашингтона: отсутствие любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США; вывоз и передача 400 килограммов урана из Ирана в США; работа только одного комплекса ядерных объектов Ирана; отсутствие выплаты даже 25 процентов замороженных активов Ирана и привязка прекращения войны на всех фронтах к проведению переговоров», — передает агентство.

При этом американская сторона подчеркнула, что даже при выполнении Исламской Республикой всех этих условий «угроза агрессии со стороны США и Израиля останется в силе».

12 мая стало известно, что Иран выдвинул США пять предварительных условий для возобновления переговоров. По данным источников, Тегеран требует прекращения военных действий на всех фронтах, включая Ливан; отмены антииранских санкций; освобождения заблокированных иранских активов; возмещения ущерба, причиненного войной, а также признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

