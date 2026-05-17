14:46, 17 мая 2026Спорт

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA-1000 в Риме
Владислав Уткин
Мирра Андреева. Фото: Claudia Greco / Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале соревнований им противостоял испано-американский дуэт Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес. Россиянки одержали победу в двух партиях с одинаковым счетом — 6:3. Продолжительность поединка составила один час и девять минут.

Для Андреевой и Шнайдер победа на этом турнире стала третьей в парном разряде. Также они выиграли серебряные медали на Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в финал турнира Masters в Риме. В полуфинале он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

