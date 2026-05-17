Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:00, 17 мая 2026Путешествия

Медведь напал на российского туриста во время восхождения на гору

В Японии медведь напал на россиянина во время восхождения на гору Муцуиси
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
Гора Муцуиси

Гора Муцуиси. Фото: Guilhem Vellut / Wikimedia

В Японии медведь напал на 30-летнего туриста из России во время восхождения на гору Муцуиси. Инцидент произошел на лесной дороге в поселке Окутама в пределах Токио, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, хищник набросился на мужчину около полудня. В результате нападения россиянин получил тяжелые травмы лица и рук. После атаки медведь скрылся в лесу.

Несмотря на ранения, турист смог самостоятельно связаться с экстренными службами. Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете. Угрозы его жизни, по предварительным данным, нет.

Как сообщили в полиции Токио, на мужчину напал взрослый гималайский медведь. После происшествия местные власти и охотничья ассоциация начали патрулирование района и установили ловушку для отлова животного.

Ранее медведь запер себя в мотеле штата Теннесси в США и испугал полицейских.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвой атаки БПЛА в Подмосковье стал иностранец

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Путин поздравил главу Казахстана Токаева с 73-летием

    В США допустили возможность дружбы Трампа и Лукашенко

    В Минобороны Германии высказались о скором мире на Украине

    В Израиле пообещали не жалеть денег на одну цель

    В Германии нашли американские бомбы времен Второй мировой войны

    Врач предупредила о губительных для сердца привычках

    В Узбекистан попытались ввезти сотни килограммов гашиша внутри экскаватора

    Актера из «Околофутбола» обвинили в многомиллионном мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok