Медведь напал на российского туриста во время восхождения на гору

В Японии медведь напал на россиянина во время восхождения на гору Муцуиси

В Японии медведь напал на 30-летнего туриста из России во время восхождения на гору Муцуиси. Инцидент произошел на лесной дороге в поселке Окутама в пределах Токио, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, хищник набросился на мужчину около полудня. В результате нападения россиянин получил тяжелые травмы лица и рук. После атаки медведь скрылся в лесу.

Несмотря на ранения, турист смог самостоятельно связаться с экстренными службами. Пострадавшего эвакуировали в больницу на вертолете. Угрозы его жизни, по предварительным данным, нет.

Как сообщили в полиции Токио, на мужчину напал взрослый гималайский медведь. После происшествия местные власти и охотничья ассоциация начали патрулирование района и установили ловушку для отлова животного.

