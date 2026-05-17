Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 17 мая 2026Мир

В США допустили возможность дружбы Трампа и Лукашенко

Проповедник Грэм: Лукашенко и Трамп могли бы стать друзьями после знакомства
Вячеслав Агапов

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп могли бы стать друзьями. Такую возможность допустил называющий себя духовным советником американского лидера американский проповедник Франклин Грэм, его слова приводит канал республики «Первый информационный».

После встречи Грэма с белорусским главой государства проповедник заявил, что лидеры Белоруссии и США смогли бы найти общий язык при личной встрече.

«Думаю, они стали бы друзьями. Уверен, что так и будет. Я действительно верю, что они подружились бы, если бы у них появилась возможность встретиться друг с другом», — сказал Грэм.

По словам проповедника, Лукашенко сильно напомнил ему Трампа, так как он тоже честен в своих суждениях и не боится быть откровенным.

«Я думаю, важно, чтобы мы встречались друг с другом, нам нужно работать вместе, чтобы пытаться решать проблемы, а президент Трамп любит решать проблемы, и я думаю, что ваш президент Лукашенко тоже хочет, я верю, что он тоже хочет решать проблемы», — пояснил он.

В марте Дональд Трамп предложил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко встретиться во Флориде. По его словам, американский президент предлагает обсуждение «большой сделки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвой атаки БПЛА в Подмосковье стал иностранец

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Путин поздравил главу Казахстана Токаева с 73-летием

    В США допустили возможность дружбы Трампа и Лукашенко

    В Минобороны Германии высказались о скором мире на Украине

    В Израиле пообещали не жалеть денег на одну цель

    В Германии нашли американские бомбы времен Второй мировой войны

    Врач предупредила о губительных для сердца привычках

    В Узбекистан попытались ввезти сотни килограммов гашиша внутри экскаватора

    Актера из «Околофутбола» обвинили в многомиллионном мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok