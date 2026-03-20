Бывший СССР
15:39, 20 марта 2026

Лукашенко рассказал о приглашении во Флориду от Трампа

Лукашенко заявил, что Трамп предложил ему встретиться во Флориде
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко встретиться во Флориде. Об этом заявил сам Лукашенко, передает «Пул Первого».

«Дональд предлагает (...) встретиться, вплоть до того, что у него дома во Флориде, и обсудить и договориться. Я говорю — всегда», — рассказал белорусский президент.

По его словам, американский президент предлагает обсуждение «большой сделки».

Ранее Лукашенко заявил, что администрация Трампа не собирается отрывать своими действиями Белоруссию от России. По его словам, стороны поделились точкой зрения на двусторонние отношения и глобальные проблемы.

