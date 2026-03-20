Лукашенко раскрыл планы США на Белоруссию и Россию

Лукашенко: США не собираются отрывать Белоруссию от России

Администрация президента США Дональда Трампа не собирается отрывать своими действиями Белоруссию от России. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Да Господь с вами! Никогда американцы не ставили такой цели», — высказался политик.

Лукашенко прокомментировал переговоры со спецпредставителем президента США Джоном Коулом и раскрыл интерес Белого дома к ситуации в регионе и отношению Минска к России и Китаю. По его словам, стороны поделились точкой зрения на двусторонние отношения и глобальные проблемы.

«Я их предупредил: [Россия и Китай] это наши не просто союзники, это близкие нам государства. И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное, они это учитывают», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее Лукашенко предложил США собственный вариант завершения конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что у Минска есть определенный уровень отношений со всеми сторонами противостояния и желание их развивать.