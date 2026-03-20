Лукашенко дал США совет по конфликту с Ираном

Лукашенко предложил США собственный вариант завершения конфликта с Ираном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил администрации президента США Дональда Трампа собственный вариант завершения конфликта с Ираном. С таким заявлением белорусский лидер выступил в ходе общения с журналистами, передает БелТА.

«Предложил им свое видение окончания войны в Иране. Так, как это я вижу. Не хочу это публично говорить», — рассказал политик.

Лукашенко рассказал о передаче в рамках переговоров со спецпосланником президента США Джоном Коулом своего варианта урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что у Минска есть определенный уровень отношений со всеми сторонами противостояния и желание их развивать.

По словам белорусского президента, Коул в ходе переговоров поделился с ним личной историей, связанной с событиями Исламской революции в Иране в конце 1970-х годов. Лукашенко отметил, что спецпредставитель Трампа был адвокатом граждан США, чьи родственники стали жертвами событий.

Ранее Лукашенко раскрыл подготовку «большой сделки» с США по целому ряду вопросов. Он подчеркнул, что никогда не просил у Вашингтона никаких преференций, в том числе и по вопросу отмены санкций против республики.