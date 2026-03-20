Лукашенко раскрыл подготовку «большой сделки» с США

Лукашенко: США предложили заключить большую сделку с Белоруссией

Администрация президента США Дональда Трампа предложила заключить большую сделку с Белоруссией. Данный факт раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ОНТ в Telegram.

«[Американцы] от имени Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Я что, отпираться буду? Для Белоруссии это важно, и для меня в том числе», — подчеркнул политик.

Лукашенко отметил, что речь в рамках переговоров с администрацией Трампа идет в том числе об освобождении заключенных из белорусских тюрем, работе посольств, а также хранении ядерных материалов. Он подчеркнул, что никогда не просил у Вашингтона никаких преференций, в том числе и по вопросу отмены санкций против республики.

Белорусский лидер добавил, что в настоящий момент Белый дом прорабатывает ответ на условия Минска и конкретные условия соглашения. По его словам, переговорный процесс продолжается, несмотря на вовлеченность администрации Трампа в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее Белый дом снял санкции с министерства финансов Белоруссии, Белинвестбанка, Банка развития, Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия» по итогам переговоров спецпосланника президента США Джона Коула с Александром Лукашенко. При этом американский чиновник не назвал точные сроки оформления этих решений.