19:10, 19 марта 2026Экономика

США сняли часть санкций с Белоруссии

США сняли санкции с Минфина Белоруссии, БКК, «Беларуськалия» и Белинвестбанка
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

По итогам переговоров спецпосланника США Джона Коула с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Вашингтон снимает санкции с белорусского Минфина, Белинвестбанка, Банка развития, Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия». Об этом со ссылкой на заявление самого Коула пишет БЕЛТА.

Точнее время оформления этих решений юридически спецпосланник США не назвал. Тем не менее он пообещал, что в этот раз «все будет значительно быстрее». По его словам, перед визитом в Минск были проведены расширенные переговоры с Минфином США и другими американскими структурами, которые задействованы в применении санкций.

Впервые о том, что Вашингтон может снять санкции с белорусского калия, Коул рассказал во время переговоров с Лукашенко еще в середине декабря прошлого года, но с тех пор процесс остановился.

Американские санкции в отношении белорусского калия заработали в декабре 2021 года. В начале 2022-го Литва прекратила его поставки в порт Клайпеды, откуда БКК вела экспорт.

С того момента поставки из Белоруссии проходят через российские порты, хотя этот маршрут длиннее. К настоящему времени аналогичные санкции применяет и Евросоюз, так что очевидных изменений для Минска снятие американских ограничительных мер ни принесет.

Тем не менее выход из-под санкций Минфина и банков позволит увеличить доходы от экспорта за счет снижения издержек. До начала действия ограничительных мер Минск зарабатывал на экспорте калия около 2,4 миллиарда долларов в год. Тогда страна обеспечивала около 20 процентов всего мирового экспорта калийных удобрений.

