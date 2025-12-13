США снимут санкции с одной отрасли Белоруссии

Джон Коул: США снимут санкции с белорусского калия в знак нормализации отношений

Специальный посланник президента США в Белоруссии Джон Коул заявил, что Штаты снимают санкции с белорусского калия. Его слова передает агентство «Белта».

«В соответствии с указаниями президента мы снимаем санкции с калия. Это очень хороший ход со стороны США. По мере нормализации отношений все больше санкций будут сниматься», — заявил Коул в рамках переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также дипломат выразил надежду, что в будущем стороны придут к такой ситуации, когда санкций со стороны Соединенных Штатов не будет вообще.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко провел встречу с Джоном Коулом.