Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 13 декабря 2025Экономика

США снимут санкции с одной отрасли Белоруссии

Джон Коул: США снимут санкции с белорусского калия в знак нормализации отношений
Андрей Шеньшаков

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Специальный посланник президента США в Белоруссии Джон Коул заявил, что Штаты снимают санкции с белорусского калия. Его слова передает агентство «Белта».

«В соответствии с указаниями президента мы снимаем санкции с калия. Это очень хороший ход со стороны США. По мере нормализации отношений все больше санкций будут сниматься», — заявил Коул в рамках переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Также дипломат выразил надежду, что в будущем стороны придут к такой ситуации, когда санкций со стороны Соединенных Штатов не будет вообще.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко провел встречу с Джоном Коулом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

    Названы изменившие мир технологии СССР

    В России запретили роман о боевых действиях в Донецке

    В Госдуме сделали жесткое заявление о Deutsche Welle

    США снимут санкции с одной отрасли Белоруссии

    Умер петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов

    В России жестко избили спортивного тренера

    Солдаты ВСУ не знали о присутствии в Северске российских войск

    Новый премьер Чехии отказался вкладывать деньги в Украину

    Россиян призвали не покупать некоторые продукты к Новому году заранее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok