13:55, 13 декабря 2025Мир

Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США

БелТа: Лукашенко в субботу снова встретился со спецпосланником США Коулом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: president.gov.b

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Об этом сообщает «БелТа».

12 декабря состоялась встреча с представителями команды Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом. По словам корреспондента агентства, встреча продолжилась и в субботу, 13 декабря.

Предваряя встречу, Александр Лукашенко поприветствовал Коула и поздравил его с назначением. «Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем», — подчеркнул белорусский президент.

12 декабря Александр Лукашенко заявил, что ему нравятся действия президента США Дональда Трампа. Лукашенко заметил, что делает такое заявление без лести.

