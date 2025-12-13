БелТа: Лукашенко в субботу снова встретился со спецпосланником США Коулом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Об этом сообщает «БелТа».

12 декабря состоялась встреча с представителями команды Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом. По словам корреспондента агентства, встреча продолжилась и в субботу, 13 декабря.

Предваряя встречу, Александр Лукашенко поприветствовал Коула и поздравил его с назначением. «Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем», — подчеркнул белорусский президент.

12 декабря Александр Лукашенко заявил, что ему нравятся действия президента США Дональда Трампа. Лукашенко заметил, что делает такое заявление без лести.