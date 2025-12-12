Лукашенко понравились последние действия Трампа

РИА Новости: Лукашенко нравятся последние действия Трампа

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему нравятся действия президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу состоялась встреча с представителями команды Трампа во главе со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом. На ней Лукашенко заявил, что в последнее время американский коллега нравится ему своими действиями.

Лукашенко уточнил, что сказал это без лести.

Ранее белорусский лидер отмечал, что его страна вынуждена выставлять войска во второй линии на границе с Украиной, а также вооружать пограничников.

Также он призывал Литву начать переговоры с Белоруссией. Он заявлял, что Литве необходимо начать переговоры с Белоруссией, если Вильнюс хочет добиться нормальных отношений с Минском.

