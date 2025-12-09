Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 9 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко призвал одну страну к переговорам

Лукашенко призвал Литву начать переговоры с Белоруссией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Reuters

Литве необходимо начать переговоры с Белоруссией, если Вильнюс хочет добиться нормальных отношений с Минском. К этому соседнюю страну призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет», — сказал он. По словам главы государства, Минск готов выстраивать нормальные отношения по всем направлениям.

Он также обратил внимание, что представители Литвы «гвалтом кричат» об оставленных после закрытия границы в Белоруссии грузовиках. Президент рассказал, что они были доставлены на стоянки, где находятся под охраной. При этом он отметил, что белорусские власти готовы выкупить скоропортящиеся грузы и подчеркнул, что к решению этого вопроса не нужно привлекать Россию, США или Украину, так как вопрос лежит в плоскости отношений двух стран.

Ранее в Литве объявили режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных шаров с контрабандой. Согласно постановлению, эта проблема представляет «угрозу интересам национальной безопасности» республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Дерипаска предупредил Россию об угрозе проспать технологическую революцию

    Трамп дал совет Зеленскому

    Людям с анемией посоветовали с осторожностью употреблять один популярный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok