Бывший СССР
10:20, 9 декабря 2025Бывший СССР

В постсоветской стране объявили чрезвычайную ситуацию

В Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за воздушных шаров с контрабандой
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Литве объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за воздушных шаров с контрабандой. Об этом сообщает LRT со ссылкой на постановление правительства.

«Продолжающийся кризис, связанный с воздушными шарами с контрабандой из Беларуси, привёл к тому, что правительство объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране», — говорится в сообщении.

Режим ЧС вводится на территории всей Литвы. Согласно постановлению, воздушные шары с контрабандой представляют «угрозу интересам национальной безопасности» республики.

Ранее официальный Вильнюс продлил запрет полетов над границей с Белоруссией. Он будет действовать до февраля 2026 года.

