В российском городе студенты возмутились вводом пропускного режима по банковским картам

Студенты ВолГУ возмутились вводом пропускного режима по банковским картам

Студенты Волгоградского государственного университета (ВолГУ) возмутились вводом пропускного режима по банковским картам. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Обучающиеся в вузе в российском городе пояснили, что их заставили завести карту определенного банка, подчеркивая, что она станет единственным доступом.

Студенты ВолГУ отметили, что в конце мая всем учащимся дали распоряжение завести электронную карту определенного банка, а затем принести ее в вуз для проведения «активации». Молодые люди подчеркнули, что при этом вся процедура сопровождается столпотворением, очередями и длительным ожиданием.

В вузе объяснили ситуацию сложившимися еще с 2021 года мерами безопасности. Кроме того, руководство сослалось на опыт других вузов и столицы.

Проректор по финансовой и экономической работе и одна из авторов инициативы Елена Русскова уверена, что столпотворение возникло из-за привычки студентов откладывать все на последний день.

Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном университете иностранных студентов-мигрантов обязали отмечаться в вузе каждые 72 часа.