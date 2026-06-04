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12:29, 4 июня 2026Россия

В российском городе студенты возмутились вводом пропускного режима по банковским картам

Студенты ВолГУ возмутились вводом пропускного режима по банковским картам
Майя Назарова

Фото: ERIK Miheyeu / Shutterstock / Fotodom  

Студенты Волгоградского государственного университета (ВолГУ) возмутились вводом пропускного режима по банковским картам. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Обучающиеся в вузе в российском городе пояснили, что их заставили завести карту определенного банка, подчеркивая, что она станет единственным доступом.

Студенты ВолГУ отметили, что в конце мая всем учащимся дали распоряжение завести электронную карту определенного банка, а затем принести ее в вуз для проведения «активации». Молодые люди подчеркнули, что при этом вся процедура сопровождается столпотворением, очередями и длительным ожиданием.

В вузе объяснили ситуацию сложившимися еще с 2021 года мерами безопасности. Кроме того, руководство сослалось на опыт других вузов и столицы.

Проректор по финансовой и экономической работе и одна из авторов инициативы Елена Русскова уверена, что столпотворение возникло из-за привычки студентов откладывать все на последний день.

Ранее сообщалось, что в Уральском федеральном университете иностранных студентов-мигрантов обязали отмечаться в вузе каждые 72 часа.

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