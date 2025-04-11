В российском вузе обязали студентов-мигрантов отмечаться каждые 72 часа

В УрФУ иностранных студентов-мигрантов обязали отмечаться в вузе каждые 72 часа

В главном вузе Екатеринбурга — УрФУ — студентов-мигрантов обязали отмечаться каждые 72 часа, чтобы подтвердить свое присутствие в университете. Об этом сообщает E1.RU.

По данным портала, для этого студенты должны сканировать штрихкод студенческого билета у специального терминала. «Друзья-иностранцы в легком шоке от происходящего, так как в некоторых университетах действует система ИОТ — выбора предметов и расписания», — рассказал один из студентов.

В пресс-службе университета на запрос портала ответили, что иностранные студенты обязаны посещать все учебные занятия, а в случае пропусков пар без уважительной причины с ними проводят разъяснительные беседы.

14 марта стало известно, что группа иностранных граждан устроила акцию протеста. Ими, как утверждалось, оказались студенты, отчисленные из Кавказского федерального института (СКФУ) из-за незнания русского языка. Несколько человек были задержаны. После отчисления тем иностранцам, которые не перевелись в другие российские вузы, предстоит вернуться на родину.