Устроившие протест в центре российского города мигранты покинут страну

СКФУ: Устроившие протест в Ставрополе мигранты покинут Россию

Устроившие протест в центре Ставрополя мигранты покинут Россию. Об этом рассказали «Ленте.ру» в Северо-Кавказском федеральном институте (СКФУ).

Утром 14 марта стало известно, что группа иностранных граждан устроила акцию протеста. Ими, как утверждалось, оказались студенты, отчисленные из СКФУ из-за незнания русского языка. Несколько человек были задержаны.

В вузе заявили, что никто из задержанных не обучался и не обучается в СКФУ. При этом там подтвердили факт недовольства студентами результатами зимней сессии. После отчисления тем иностранцам, которые не перевелись в другие российские вузы, предстоит вернуться на родину, заключил собеседник издания.

В 2025 году Минобрнауки начало разработку новых тестов по русскому языку для студентов-мигрантов. Тест будет состоять из шести уровней, с его помощью предполагается проверять навыки письма, чтения и общения. Еще до недавнего времени иностранцы могли поступать в российские вузы без экзамена на знание государственного языка России.