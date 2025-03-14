Мигранты вышли на протест в центре российского города с одним требованием

В Ставрополе мигранты устроили акцию протеста, семерых из них арестовали

В Ставрополе мигранты вышли на протест в центре города. Об этом сообщает телеканал Царьград в Telegram.

Речь идет об иностранных студентах Северо-Кавказского федерального университета. Их отчислили из-за незнания русского языка, предложив переехать в вузы Курской или Белгородской областей — там согласны принять студентов.

Однако несколько человек отказались переводиться в приграничные с Украиной регионы. Они огласили свое требование — учебу в Ессентуках или Карачаевске. По предварительных данным, в протесте участвовали 30-40 человек, семерых из них арестовали на 10 суток.

Ранее в Госдуме предложили провести повторный экзамен для мигрантов на знание русского языка. Речь идет о тех иностранцах, кто ранее получил сертификаты сторонник коммерческих организаций.