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11:12, 14 марта 2025Россия

Мигранты вышли на протест в центре российского города с одним требованием

В Ставрополе мигранты устроили акцию протеста, семерых из них арестовали
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Turkmen.news Новости Туркменистана»

В Ставрополе мигранты вышли на протест в центре города. Об этом сообщает телеканал Царьград в Telegram.

Речь идет об иностранных студентах Северо-Кавказского федерального университета. Их отчислили из-за незнания русского языка, предложив переехать в вузы Курской или Белгородской областей — там согласны принять студентов.

Однако несколько человек отказались переводиться в приграничные с Украиной регионы. Они огласили свое требование — учебу в Ессентуках или Карачаевске. По предварительных данным, в протесте участвовали 30-40 человек, семерых из них арестовали на 10 суток.

Ранее в Госдуме предложили провести повторный экзамен для мигрантов на знание русского языка. Речь идет о тех иностранцах, кто ранее получил сертификаты сторонник коммерческих организаций.

ЖЗЛ
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