В Госдуме предложили провести повторный экзамен на знание языка для мигрантов

Слуцкий предложил повторный экзамен по русскому языку и истории для мигрантов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, предложив провести до 1 января 2026 года сдачу повторного платного экзамена для иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о мигрантах, которые ранее получили сертификаты от сторонних коммерческих организаций, для подтверждения их знаний по русскому языку, истории и основам законодательства России. При этом, с 10 декабря прошлого года иностранцам выдаются сертификаты только от госучреждений, которые включены в установленный правительством РФ перечень.

«Да, мы добились принятия закона о выдаче сертификатов о знании русского языка только госучреждениями. Однако те, кто уже купил поддельные сертификаты, продолжают жить и работать в нашей стране», — отметил Слуцкий.

Ранее стало известно, что Минобрнауки начало разработку тестов по русскому языку для студентов-мигрантов. По неподтвержденной информации, основой экзамена может стать тест по русскому языку как иностранному, разработанный в 1992 году.