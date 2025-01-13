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09:42, 13 января 2025Россия

Раскрыты детали единого тестирования по русскому языку для студентов-мигрантов

Минобрнауки начало разработку тестов по русскому языку для студентов-мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Минобрнауки начало разработку тестов по русскому языку для студентов-мигрантов. Детали единого тестирования стали известны «Коммерсанту».

По данным издания, основой для экзамена может стать разработанный в 1992 году тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ, он же TORFL), который на сегодняшний день не является обязательным. В тесте шесть уровней — от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2). У иностранца проверяют навыки письма, чтения и общения.

Уточняется, что до недавнего времени иностранцы могли поступать в российские вузы без экзамена по русскому языку — каждое высшее учебное заведение самостоятельно решало вопрос о необходимости установления такого испытания.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев. В частности, он указал на необходимость определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения тех или иных образовательных программ.

28 декабря Путин также подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

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