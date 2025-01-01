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20:09, 1 января 2025Россия

Для иностранных абитуриентов в России захотели ввести единый экзамен

Путин поручил создать единый вступительный экзамен по русскому для иностранцев
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы. Это следует из поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, оно опубликовано на сайте Кремля.

Также указывается на необходимость определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения таких образовательных программ, и к порядку проведения вступительного экзамена.

Кроме того, поручено представить предложения по созданию сервиса с информацией об этом экзамене.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что готов обсуждать введение «интегральной оценки» в школах страны. С идеей ввести новую оценку знаний выпускников школ ранее выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

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