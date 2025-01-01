Для иностранных абитуриентов в России захотели ввести единый экзамен

Путин поручил создать единый вступительный экзамен по русскому для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по введению единого вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы. Это следует из поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, оно опубликовано на сайте Кремля.

Также указывается на необходимость определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения таких образовательных программ, и к порядку проведения вступительного экзамена.

Кроме того, поручено представить предложения по созданию сервиса с информацией об этом экзамене.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что готов обсуждать введение «интегральной оценки» в школах страны. С идеей ввести новую оценку знаний выпускников школ ранее выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

