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08:15, 17 декабря 2024Россия

Рособрнадзор высказался об идее ввести новую оценку знаний выпускников школ

Рособрнадзор заявил о готовности обсуждения «интегральной оценки» в школах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Рособрнадзор готов обсуждать введение «интегральной оценки» в школах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

«Вопросы приема на обучение в вузы находятся в ведении Минобрнауки России, получения школьных аттестатов - Минпросвещения России. Мы готовы к обсуждению», — сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что итоговые отметки выпускников за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок школьника за каждый год обучения по образовательной программе.

С идеей ввести новую оценку знаний выпускников школ ранее выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) фактически является вступительным экзаменом при поступлении в высшее учебное заведение, при этом в России отсутствует интегральная оценка знаний по всему спектру предметов школьной программы.

ЖЗЛ
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