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15:42, 10 декабря 2024Россия

В России предложили ввести новую оценку знаний выпускников школ

Глава СПЧ Фадеев предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников школ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников российских школ. С такой инициативой он выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

По словам Фадеева, на сегодняшний день Единый государственный экзамен (ЕГЭ) фактически является вступительным экзаменом при поступлении в высшее учебное заведение. При этом в России отсутствует интегральная оценка знаний по всему спектру предметов школьной программы.

Ранее в России предложили сделать ЕГЭ добровольным. Как уточнял, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин, речь идет о том, чтобы дать выпускниками право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом.

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