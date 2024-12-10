В России предложили ввести новую оценку знаний выпускников школ

Глава СПЧ Фадеев предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести интегральную оценку знаний выпускников российских школ. С такой инициативой он выступил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

По словам Фадеева, на сегодняшний день Единый государственный экзамен (ЕГЭ) фактически является вступительным экзаменом при поступлении в высшее учебное заведение. При этом в России отсутствует интегральная оценка знаний по всему спектру предметов школьной программы.

Ранее в России предложили сделать ЕГЭ добровольным. Как уточнял, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин, речь идет о том, чтобы дать выпускниками право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом.