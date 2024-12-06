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05:00, 6 декабря 2024Россия

В России предложили сделать ЕГЭ добровольным

Смолин: в ГД находится проект о возможности перевода ЕГЭ в добровольный режим
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Государственной Думе сейчас находится законопроект о возможности перевода ЕГЭ в добровольный режим, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Об этом депутат рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне кажется, что если речь идет о подготовке инженеров и так далее, то стоило бы параллельно [с изменением порядка поступления в вузы] подумать об изменении отношения к ЕГЭ. Мы многократно вносили законопроекты, один из них сейчас находится в Думе, с возможностью перевода ЕГЭ в добровольный режим», — сообщил Смолин.

По словам депутата, речь идет о том, чтобы дать выпускниками право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом.

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Ранее Смолин объяснил изменения порядка поступления в вузы с 2025 года тем, что российским институтам и университетам будут даны дополнительные дни для работы по зачислению студентов, а абитуриентам — дополнительные дни для выбора высшего учебного заведения.

5 декабря стало известно, что Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы и скорректировало правила целевого набора. В ведомстве пояснили, что все новшества будут действительны с марта 2025 года по сентябрь 2029-го.

При поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема вузы должны закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, 2-3 августа, основной этап должен завершиться 6-7 августа, а дополнительный — 10-11 августа. Прием на платные места вузы должны закончить не позднее 30 сентября.

Согласно новым правилам, зачисление в магистратуру должно завершиться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного приема. Студентов платной формы обучения должны зачислить не позднее конца сентября.

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