Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 5 декабря 2024Россия

В России изменили порядок поступления в вузы и правила целевого набора

Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы, новшества действительны до 2029
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) изменило в России порядок поступления в вузы и скорректировало правила целевого набора. В ведомстве пояснили, что все новшества будут действительны с марта 2025 года по сентябрь 2029-го, передает РБК.

В министерстве пояснили, что при поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, вузы должны 2–3 августа, основной этап должен завершиться 6–7 августа, а дополнительный — 10–11 августа. Прием на платные места необходимо закончить не позднее 30 сентября.

Согласно новым правилам, зачисление в магистратуру должно завершиться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного приема. Студентов платной формы обучения должны следует зачислить не позже конца сентября.

Глава отдела организации приема Университета ИТМО Алексей Итин в разговоре с РБК счел «несколько спорным» решение о сроках выхода приказов о зачислении в магистратуру в августе. По его мнению, с таким подходом абитуриентам обеспечено нервное лето.

Кроме того, Минобрнауки предложило места, которые не были заполнены в рамках целевого приема, не переводить в общий конкурс, а выделять на дополнительный целевой набор.

Ранее сообщалось, что в России решили ввести единые расценки на экзамены для мигрантов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам сообщили о росте пенсий в 2025 году. На сколько увеличатся выплаты?

      Названо число готовых вернуться в Россию детей из Сирии

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в обтягивающем топе

      Президент Колумбии отправил в отставку главу Минфина из-за скандала

      Владелец «проклятого» портрета маленькой девочки пожаловался на связанные с ней странности

      Бывший премьер России рассказал о посланном Путиным сигнале по Украине

      Блогерша побывала в Словении и раскрыла цены на гречку в магазине русских продуктов

      На пятнистом красном гиганте обнаружили хаотический процесс

      В России назвали сроки определения Трампа с позицией по Украине

      В России изменили порядок поступления в вузы и правила целевого набора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше