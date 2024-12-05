В России изменили порядок поступления в вузы и правила целевого набора

Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы, новшества действительны до 2029

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) изменило в России порядок поступления в вузы и скорректировало правила целевого набора. В ведомстве пояснили, что все новшества будут действительны с марта 2025 года по сентябрь 2029-го, передает РБК.

В министерстве пояснили, что при поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, вузы должны 2–3 августа, основной этап должен завершиться 6–7 августа, а дополнительный — 10–11 августа. Прием на платные места необходимо закончить не позднее 30 сентября.

Согласно новым правилам, зачисление в магистратуру должно завершиться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного приема. Студентов платной формы обучения должны следует зачислить не позже конца сентября.

Глава отдела организации приема Университета ИТМО Алексей Итин в разговоре с РБК счел «несколько спорным» решение о сроках выхода приказов о зачислении в магистратуру в августе. По его мнению, с таким подходом абитуриентам обеспечено нервное лето.

Кроме того, Минобрнауки предложило места, которые не были заполнены в рамках целевого приема, не переводить в общий конкурс, а выделять на дополнительный целевой набор.

Ранее сообщалось, что в России решили ввести единые расценки на экзамены для мигрантов.