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13:58, 2 ноября 2024Россия

В России предложили ввести единые расценки на экзамены для мигрантов

Минобрнауки предложило ввести единые расценки на экзамены для мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минобрнауки предложило ввести в России единые расценки на экзамены для мигрантов. Инициатива опубликована на портале нормативно-правовых актов.

Как следует из документа, возможность сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства для дальнейшего права приобретения российского гражданства будет стоить иностранцам 2950 рублей.

Возможность написать те же экзамены с целью дальнейшего получения разрешения на работу либо патента будет стоить 3,8 тысячи рублей.

Самый дорогой экзамен — на получение разрешения на вид на жительство в России, его цена составит 5,9 тысячи рублей.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете посредничества при сдаче мигрантами экзамена по русскому языку — сертификат на знание языка будет выдаваться исключительно аккредитованными организациями, список которых будет регулировать правительство России.

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