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14:21, 22 октября 2024Россия

Дума поддержала проект о запрете посредничества при сдаче мигрантами экзамена по русскому

Проект запрета посредничества при сдаче мигрантами русского приняли в I чтении

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Проект запрета посредничества при сдаче мигрантами экзамена по русскому языку приняли в I чтении. Это следует из карточки законопроекта в базе Государственной думы.

Из текста документа, который одобрила дума, следует, что сертификат на знание языка будет выдаваться исключительно аккредитованными организациями, список которых будет регулировать правительство России.

В пояснительной записке к проекту утверждается, что в после периода, когда экзамен могли проводить посредники, в России выявили многочисленные случаи незнания мигрантами языка, а также возбуждены уголовные дела о мошенничестве при проведения экзамена. Отмечается, что закон был поддержан Минюстом, Минобранаки, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

ЖЗЛ
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