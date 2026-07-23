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23:42, 23 июля 2026 (обновлено: 23:45, 23 июля 2026)Мир

Во Франции рассказали о плачевном состоянии Зеленского

Филиппо: Зеленский сейчас находится в самом плачевном состоянии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в самом плачевном состоянии. Об заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

По его словам, причиной стали неудачные отставки в украинском правительстве и вызванные ими массовые протесты. Политик выразил надежду, что ошибки Зеленского помогут сторонникам урегулирования конфликта.

«Когда лагерь войны впадает в уныние, лагерь мира вновь обретает надежду», — написал он.

Ранее Филиппо допустил, что Зеленский мог затеять кадровые перестановки в правительстве, чтобы спастись от государственного переворота.

Накануне сообщалось, что на Украине продолжаются митинги в поддержку отправленного в отставку экс-министра обороны Михаила Федорова. Участники протестов поделились, что до сих пор выходят на улицы, так как власти страны выполнили лишь одно из их требований — уволили главкома ВСУ Александра Сырского.

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