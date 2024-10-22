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08:16, 22 октября 2024Россия

Володин анонсировал рассмотрение Думой еще трех инициатив из сферы миграционной политики

Володин: ГД рассмотрит в I чтении еще три проекта из сферы миграционной политики
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин . Фото: Russian State Duma / Reuters

Государственная дума (ГД) рассмотрит 22 октября в I чтении еще три проекта из сферы миграционной политики. Работу над новыми инициативами анонсировал в Telegram спикер ГД Вячеслав Володин.

Как сообщил парламентарий, Дума запланировала рассмотрение законопроекта об установке полного запрета для посредников организовывать экзамены на знание мигрантами русского языка, инициативу о внесудебной блокировке сайтов с инструкциями для получения поддельных миграционных документов, а также проект штрафов за подделку документов в целях организации незаконной миграции.

«Работа по совершенствованию законодательства в сфере миграционной политики продолжается.
С начала созыва было принято семь законов, регулирующих данную сферу. В настоящее время еще шесть находится на рассмотрении, планируем их принять до декабря», — написал в блоге Володин.

Ранее сообщалось, что в Перми десятки получивших российские паспорта мигрантов свезли в военкомат. В городе прошел рейд по выявлению не вставших на воинский учет новых граждан страны — их искали на стройках, в торговых центрах, а также среди водителей транспорта.

ЖЗЛ
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