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11:14, 21 октября 2024Россия

Десятки получивших российские паспорта мигрантов свезли в военкомат

В Перми в военкомат доставили 47 мигрантов, получивших российские паспорта

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Перми в военкомат свезли почти пять десятков получивших российские паспорта мигрантов. Об этом сообщает издание ИА «Текст».

По информации издания, в городе прошел рейд по выявлению не вставших на воинский учет новых граждан страны — их искали на стройках, в торговых центрах, а также среди водителей транспорта. В итоге в военкомат доставили 47 человек, из которых пятеро сразу же заключили контракт с Вооруженными силами.

Уточняется, что рейд проводился силами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону и работниками военкомата.

5 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге сразу около 100 мигрантов решили заключить контракт с Вооруженными силами России по итогам аналогичного рейда.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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