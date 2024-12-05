В Госдуме объяснили изменения в порядке поступления в вузы

Смолин: у абитуриентов появятся дополнительные дни, чтобы определиться с вузом

С 2025 года российским вузам будут даны дополнительные дни для работы по зачислению студентов, а абитуриентам — дополнительные дни для выбора высшего учебного заведения, рассказал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Такую цель изменений порядка поступления депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Очевидно, что вузам дают дополнительные дни для работы по зачислению, а абитуриентам — дополнительные дни на то, чтобы определиться, куда они хотят поступить, и воспользоваться дополнительными возможностями Олег Смолин первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

«Это связано с тем, что по целому ряду специальностей вузы испытывают проблемы с набором. К таким специальностям относятся, в том числе, ряд инженерных, технических и ряд специальностей, связанных с наукой», — объяснил Смолин.

Депутат отметил, что увеличение срока приема абитуриентов на платные места до 30 сентября, вероятно, отразится на обучении этих студентов.

«Конечно, вузы не смогут организовать отдельное обучение для бесплатных и платных студентов, поэтому, скорее всего, тем, кто поступит позже, придется самостоятельно наверстывать пропущенную часть учебного года», — добавил он.

Также Смолин рассказал, что в России существуют вузы, которые принимали абитуриентов в течение учебного года и ранее. Он сообщил, что это в особенности характерно для тех учебных заведений, которые ведут дистанционное обучение.

«Вероятно, новые правила такую возможность закроют», — допустил депутат.

Проблемы с набором в вузы — из-за распределения после 9-го класса

Мы понимаем, что у вузов есть проблемы с набором. Но на самом деле они лежат далеко за пределами сроков приема. С моей точки зрения, эти проблем связаны в том числе с распределением ребят еще после 9-го класса Олег Смолин первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

«Я напомню, что в 1975 году 70 процентов всех выпускников основной школы шли в старшую школу, а 30 процентов — в профобразование. Сейчас: 40 процентов — в старшую школу, 60 процентов — в профобразование. Многие считают, что это полезно, но на самом деле решить проблему рабочих кадров это нам не помогает. Только 18 процентов всех учащихся в профобразовании идут на рабочие специальности, а остальные — на специалистов среднего звена», — рассказал Смолин.

По мнению депутата, именно распределение после 9-го класса усложняет проблему набора на технические и некоторые другие специальности.

«Потому что одно дело выбирать в вузы из 70 процентов всей возрастной когорты и другое дело — из 40 процентов. Те ребята, которые сейчас идут в систему профобразования, в системе профобразования получают более низкую подготовку по общеобразовательным предметам. Там акцент делается на профессиональные предметы, на профессиональную подготовку. Поэтому у нас оказывается дефицит тех, кто может достаточно хорошо сдать экзамены для того, чтобы поступить в технические вузы и на некоторые другие специальности», — добавил он.

Поэтому мне кажется, что если речь идет о подготовке инженеров и так далее, то стоило бы параллельно подумать об изменении отношения к ЕГЭ. Мы многократно вносили законопроекты, один из них сейчас находится в Думе, с возможностью перевода ЕГЭ в добровольный режим. То есть о праве выбора для выпускников школ и абитуриентов вузов между ЕГЭ и классическим экзаменом Олег Смолин первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

Ранее Минобрнауки изменило в России порядок поступления в вузы и скорректировало правила целевого набора. В ведомстве пояснили, что все новшества будут действительны с марта 2025 года по сентябрь 2029-го.

При поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема вузы должны закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, 2-3 августа, основной этап должен завершиться 6-7 августа, а дополнительный — 10-11 августа. Прием на платные места вузы должны закончить не позднее 30 сентября.

Согласно новым правилам, зачисление в магистратуру должно завершиться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного приема. Студентов платной формы обучения должны зачислить не позднее конца сентября.