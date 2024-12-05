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11:16, 5 декабря 2024Россия

«Это гарантирует нервное лето для абитуриентов». В России изменится порядок приема в вузы. Что об этом известно?

Минобрнауки изменило порядок поступления в российские вузы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Министерство науки и высшего образования утвердило в России новый порядок приема в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

Инициатива вступает в действие с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го.

Изменения коснутся даты зачисления

Таким образом, при поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема зачисление абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, высшие учебные заведения должны завершить 2-3 августа. Основной этап должен будет заканчиваться 6-7 августа, а дополнительный — 10-11 августа. Не позднее 30 сентября теперь должен будет завершаться прием на платные места.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Зачисление в магистратуру, согласно документу, должно завершиться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября — в рамках дополнительного. На платную форму обучения граждан должны зачислять не позднее 30 сентября.
При этом для удобства при поступлении на программы магистратуры будет работать суперсервис на «Госуслугах» и зачисление на бюджетные места будет осуществляться по заявлению о согласии на зачисление, а не по оригиналу документа об образовании.

Решение назвали спорным и предупредили абитуриентов о «нервном лете»

«Это не только гарантирует нервное лето для абитуриентов, но и требует перекройки учебных планов в вузах, для того чтобы не был сорван начальный период обучения», — высказался об инициативе Минобрнауки начальник отдела организации приема Университета ИТМО Алексей Итин.

По его мнению, решение о зачислении абитуриентов в магистратуру в августе «несколько спорное».

Корректировки внесли и в правила целевого набора студентов

Кроме изменения дат зачисления абитуриентов, Минобрнауки предложило не переводить в общий конкурс места, которые не были заполнены в рамках целевого приема. Их намерены выделять на дополнительный целевой набор.

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Ранее в России отказались отменять ЕГЭ

В октябре Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрела и отклонила внесенный ранее в июне законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

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Согласно проекту закона, выпускникам школ хотели давать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. В нижнем палате парламента по просвещению пришли к выводу, что существующий в настоящее время порядок сдачи единого госэкзамена гарантирует единый подход к проверке знаний школьников и качества их подготовки по всей стране.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков среди основных плюсов ЕГЭ выделили следующие: это не тесты, а письменная работа, которая более объективна; наличие альтернативных вариантов подать документы в различные вузы, в один из которых зачисление будет обеспечено; отсутствие для абитуриентов стресса от дороги до вуза.

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