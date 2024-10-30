В Госдуме рассмотрели законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Госдума отклонила законопроект о праве выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом

Госдума в ходе пленарного заседания рассмотрела и отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет ТАСС.

Законопроект внесли в Госдуму 6 июня. Авторы инициативы предлагали дать одиннадцатиклассникам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Как следует из заключения комитета нижней палаты парламента по просвещению, нынешний порядок сдачи единого госэкзамена гарантирует единый подход к проверке знаний школьников и качества их подготовки в различных регионах России, а также обеспечивает объективность результатов вне зависимости от места проживания учащихся.

Профильный комитет также отметил, что содержание ЕГЭ ориентируется на федеральные образовательные стандарты и раскрывает потенциал выпускников, давая им продемонстрировать не только знания, но и другие навыки, в том числе умение анализировать информацию и развернуто излагать мысли. Депутаты также считают, что возможность выбора традиционного экзамена поставит в неравные условия абитуриентов, так как упразднит систему совмещения выпускных и вступительных экзаменов в вузы.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии предложений по достойной замене ЕГЭ. Он назвал существующий экзамен современным, высокотехнологичным и независимым, а также подчеркнул, что результаты испытания признаются всеми высшими учебными заведениями страны.