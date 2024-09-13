В Рособрнадзоре заявили об отсутствии предложений по достойной замене ЕГЭ

Глава Рособндазора Музаев: ведомство не получило предложений по замене ЕГЭ

Рособрнадзор не получил ни одного предложения по достойной замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, его цитирует РИА Новости.

«До сих пор ни кем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний», — сказал глава ведомства.

По его словам, сдаваемый школьниками в России выпускной экзамен современный, высокотехнологичный и независимый. Его результаты, подчеркнул Музаев, признаются всеми вузами страны в качестве вступительного испытания.

ЕГЭ стал для многих школьников социальным лифтом, заявил руководитель Рособрнадзора. Такая форма аттестации дает возможность талантливым детям из небольших городов получать проффесиональное образование. Чтобы улучшить процедуру проведения экзамена, Рособрнадзор готов работать над совершенствованием аттестации, заверил его руководитель.

Правительство России ранее не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ. Документ внесли в Госдуму 6 июня. Он предлагал изменить Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». ЕГЭ парламентарии хотели заменить проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.