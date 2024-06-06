В Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в России

Депутаты внесли в Государственную Думу законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Это следует из думской базы данных.

Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». ЕГЭ парламентарии хотят заменить проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

«По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление», — говорится в пояснительной записке.

Там также подчеркивается, что в основе экзамена должно быть заложено применение учеником аналитических знаний и логических рассуждений. ЕГЭ, по мнению авторов законопроекта, привело к кризису, так как качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад.

О том, что в России захотели отменить ЕГЭ, стало известно вечером в среду, 5 июня. Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, отметили, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении понятной и объективной альтернативы. Экзамен пока остается рабочей моделью, отмечал глава ведомства Анзор Музаев.