В России захотели отменить ЕГЭ

Депутаты внесут в ГД законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов

В России захотели отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), законопроект об отказе от этой формы проверки знаний в пользу традиционных экзаменов внесут в Госдуму депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний, говорится в законопроекте.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что в России проблема с кадрами в науке связана в том числе с результатами ЕГЭ. При этом, по его мнению, отказываться от этой формы экзамена и менять процедуру сдачи итоговой аттестации пока преждевременно.