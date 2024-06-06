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01:22, 6 июня 2024Россия

В России захотели отменить ЕГЭ

Депутаты внесут в ГД законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

В России захотели отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), законопроект об отказе от этой формы проверки знаний в пользу традиционных экзаменов внесут в Госдуму депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Результаты ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний, говорится в законопроекте.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявил, что в России проблема с кадрами в науке связана в том числе с результатами ЕГЭ. При этом, по его мнению, отказываться от этой формы экзамена и менять процедуру сдачи итоговой аттестации пока преждевременно.

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      Марина Совина
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