Президент РАН объяснил кадровую проблему в науке результатами ЕГЭ

Президент РАН Красников: проблема с кадрами в науке связана с результатами ЕГЭ

В России проблема с кадрами в науке связана в том числе с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ), считает президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Об этом он заявил в интервью РБК.

Красников назвал проблему кадров в науке большой и счел, что она также связана со школой в целом. РАН тревожит число сдающих ЕГЭ по физике, подчеркнул президент академии, добавив, что за последние несколько лет оно значительно сократилось.

«Даже стали заменять физику информатикой, но это абсолютно разные вещи. Мы считаем, что надо это дело исправлять. Необходимо поднимать значимость точных наук, математики, физики», — подчеркнул Красников.