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12:30, 28 мая 2024Россия

Глава РАН заявил о пристальном внимании к уголовным делам против ученых

Глава РАН Красников: дела против ученых не остаются без внимания академии
Геннадий Красников

Геннадий Красников. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Уголовные дела, которые возбуждают против ученых в России, не остаются без внимания. Об этом заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, передает РБК.

«Каждый случай, когда члены РАН оказываются в непростой жизненной ситуации, является для нас предметом пристального внимания. Особенно чувствительны сюжеты, когда нашим ученым предъявляют обвинения в нарушении закона», — сказал академик.

По его словам, причин для такой ситуации существует множество, однако важно сохранять незыблемость и принципы, заложенные в действующем законодательстве. Красников указал на важность принципиального, беспристрастного и объективного расследования дел, возбужденных против ученых в России.

РАН наблюдает за уголовными процессами со стороны, каждый случай прорабатывается со специалистами в области права. Когда есть возможность, академия оказывает своим членам правовую поддержку и помогает с организационными вопросами.

За последние несколько лет ряд ученых РАН стали фигурантами уголовных дел. В мае 2023 года главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева обвинили в госизмене. Помимо Звегинцева, фигурантами аналогичных дел стали Анатолий Маслов и Александр Шиплюк — их арестовали летом 2022 года.

Главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН 75-летнего Маслова обвинили в передаче данных, связанных с гиперзвуком и одновременно представляющих государственную тайну. Директора ИТПМ СО РАН Шиплюка ФСБ также предъявили обвинения в государственной измене.

ЖЗЛ
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