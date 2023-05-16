Ученого РАН арестовали по делу о госизмене. В чем ФСБ обвиняет его?

Ученого СО РАН Валерия Звегинцева арестовали по обвинению в госизмене

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева обвинили в госизмене. О его аресте сообщили сотрудники ИТПМ СО РАН в открытом письме.

Что известно о Валерии Звегинцеве

Звегинцев, занимающийся разработками в сфере аэродинамики, был задержан несколько недель назад и помещен под домашний арест. Меру пресечения ему избирал Советский районный суд Новосибирска 7 апреля.

Поводом для возбуждения уголовного дела против ученого стала его статья о газовой динамике в иранском журнале. При этом отмечается, что перед публикацией работа Звегинцева прошла две экспертизы о возможной секретности.

Валерий Звегинцев — новосибирский ученый, доктор технических наук. Он является специалистом в области экспериментального моделирования задач механики сплошных сред, в частности, задач гиперзвуковой аэродинамики. Ученый — автор более 300 научных работ, в том числе десяти патентов.

Ранее в СИЗО отправили двоих коллег ученого

За последний год троих российских ученых арестовали по уголовным делам о госизмене. Помимо Звегинцева, фигурантами аналогичных дел стали Анатолий Маслов и Александр Шиплюк. Их арестовали прошлым летом.

Первым под следствием оказался главный научный сотрудник ИТПМ СО РАН 75-летний Анатолий Маслов. 2 июля 2022 года стало известно, что он находится в московском СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в передаче данных, связанных с гиперзвуком, и одновременно представляющих государственную тайну.

28 июня 2022 года Советский районный суд Новосибирска санкционировал арест ученого, после чего его отправили на самолете в Москву.

Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено восемь докторских и 11 кандидатских диссертаций.

Через несколько дней после Маслова в СИЗО «Лефортово» оказался его коллега — директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк, которого ФСБ также обвинили в государственной измене. Он стал фигурантом дела, по которому проходит Маслов. В самом институте прошли обыски.

Научное сообщество заступилось за арестованных ученых

Маслов, Шиплюк и Звегинцев известны своими блестящими научными результатами.

Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину, посвятив свою жизнь служению российской науке Из открытого письма сотрудников ИТПМ СО РАН

Материалы уголовных дел ученых закрыты, но, как отметили коллеги обвиняемых по институту, фигурантам вменяется то, что во всем мире считается обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности. Речь идет о выступлениях с докладами на международных семинарах и конференциях, публикации статей в высокорейтинговых журналах, а также участии в международных научных проектах.

Эти работы связаны исключительно с фундаментальной наукой, отмечается в обращении. К тому же обвиненных в госизмене неоднократно проверяла экспертная комиссия и не выявила никаких противоправных деяний с их стороны.

Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования Из открытого письма сотрудников ИТПМ СО РАН

Научное сообщество выразило обеспокоенность тем, что на фоне преследования ученых со стороны спецслужб молодежь отказывается идти в науку. Вопиющим и шокирующим стал случай с гибелью арестованного специалиста по квантовой оптике из Новосибирска Дмитрия Колкера летом 2022 года.

Один из обвиненных в госизмене ученых умер в СИЗО

Дмитрия Колкера силовики забрали из больницы, где он проходил лечение с четвертой стадией рака — на ней пациентам оказывается, в основном, паллиативная помощь. Ему вменили госизмену и 1 июля 2022 года Советский суд Новосибирска отправил ученого в СИЗО «Лефортово».

Колкера арестовали несмотря на то, что состояние не позволяло ему принимать обычную пищу — он питался через гастротомическую трубку. Между тем, согласно постановлению правительства от 2011 года, злокачественные новообразования входят в список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Колкер обвинялся в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.

Через два дня после ареста — 3 июля 2022 года — Колкер умер в СИЗО. Уже после его гибели Новосибирский областной суд признал законным постановление нижестоящей инстанции о его аресте.

Главное военно-следственное управление Следственного комитета России начало проверку обстоятельств смерти ученого в связи с поданным юристом семьи заявлением о преступлении. Однако о результатах проверки ничего неизвестно.

РАН предложила сформировать орган для взаимодействия с силовиками

Президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев высказался о возбуждении уголовных дел против ученых в России, заявив, что во избежание ущерба для науки и страны необходимо сформировать аналитический орган для взаимодействия с силовиками в случае возбуждения таких дел. Он указал, что подобные инциденты происходят все чаще. Причиной, по его мнению, являются сложная геополитическая ситуация.

Наверное, мы должны… говорить о некотором постоянном аналитическом органе, который бы действовал у нас, чтобы он признавался и нашими силовыми структурами, с которыми мы должны в этих ситуациях взаимодействовать Александр Сергеев Президент Российской академии наук

Академик призвал сибирских ученых сформулировать такие предложения и сделать все необходимое, чтобы в дальнейшем появился канал для защиты ученых.