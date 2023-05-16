За год трех выдающихся российских ученых арестовали по делу о госизмене

ИТПМ СО РАН: за последний год трое выдающихся ученых арестованы по подозрению в госизмене

За последний год троих выдающихся российских ученых арестовали по уголовным делам о госизмене. Об этом говорится в открытом письме сотрудников Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН).

Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев — ученые-аэродинамики института — известны своими блестящими научными результатами. «Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину, посвятив свою жизнь служению российской науке», — отмечается в обращении.

Материалы их уголовных дел закрыты, однако им вменяется то, что во всем мире считается обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах, говорится в обращении.

В письме коллеги арестованных указывают, что хорошо знают результаты их работы и уверены на сто процентов, что все это имеет отношение исключительно к фундаментальной науке. К тому же заподозренных в госизмене неоднократно проверяла экспертная комиссия и не выявила никаких противоправных деяний с их стороны.

«Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», — говорится в обращении института.

Там же сообщается, что молодежь отказывается идти в науку, научное сообщество до сих пор шокировано и возмущено гибелью арестованного специалиста по квантовой оптике из Новосибирска Дмитрия Колкера летом 2022 года.