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08:54, 16 мая 2023Силовые структуры

Ученого РАН заподозрили в госизмене

Ученого СО РАН Звегинцева заподозрили в госизмене из-за статьи в иранском журнале
Валерий Звегинцев

Валерий Звегинцев. Фото: Владимир Зинин / ТАСС

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе института.

Ученого задержали три недели назад. Сейчас он находится под домашним арестом. Причиной задержания стала статья Звегинцева в иранском журнале о газовой динамике. Хотя в институте отметили, что перед публикацией материал прошел ряд экспертиз о секретности.

Ранее юрист Алексей Гавришев объяснил, какие действия россиян будут расцениваться как государственная измена. Он указал, что госизменой является шпионаж, а также предоставление российскими гражданами сведений, составляющих государственную тайну, международной или иностранной организации. Специалист уточнил, что эта тайна может стать известна человеку, в частности, по службе, работе или учебе.

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Екатерина Власова
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