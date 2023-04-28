Россиянам разъяснили понятие госизмены

Юрист Гавришев: госизменой является помощь государству, угрожающему безопасности России

Юрист Алексей Гавришев в интервью «Известиям» объяснил, какие действия россиян будут расцениваться как государственная измена.

Он указал, что госизменой является шпионаж, а также предоставление российскими гражданами сведений, составляющих государственную тайну, международной или иностранной организации. Специалист уточнил, что эта тайна может стать известна человеку, в частности, по службе, работе или учебе.

Помимо этого, продолжил юрист, под госизменой подразумевается переход на сторону противника или финансирование деятельности иностранных организаций или государств, которые представляют угрозу безопасности России, а также оказание им консультационной или материально-технической помощи.

Как напомнил Гавришев, состав преступления «государственная измена» до 2018 года имел отношение к секретоносителям — должностным лицам, имеющим доступ к гостайне. Однако впоследствии в Уголовный кодекс были внесены изменения, согласно которым обвинения также могут быть предъявлены лицам, которые незаконно получили доступ или допуск к секретным данным.

26 апреля Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

