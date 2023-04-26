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13:43, 26 апреля 2023Силовые структуры

Одобрен закон о пожизненном наказании за государственную измену в России

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Также сенаторы одобрили поправки в УК РФ, предусматривающие ужесточение наказания за терроризм и диверсии. В статье 205 УК РФ («Террористический акт») максимальный срок возрастет с 15 до 20 лет, в статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в террористическую деятельность увеличивается с пяти до семи лет.

Поправки ужесточат наказание по статье 281 УК РФ («Диверсия») с 15 до 20 лет.

Помимо этого Совфед одобрил закон о пяти годах лишения свободы за содействие решениям международных организаций, в которых Россия не участвует. Эта поправка была разработана по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина и большой группы депутатов в связи с решением Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Авторы законопроекта предложили разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС в России.

18 апреля Госдума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях.

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Любовь Ширижик
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