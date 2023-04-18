Госдума приняла закон о пожизненном сроке за госизмену и ужесточила наказание за терроризм

Госдума приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Документ принят во втором и третьем чтениях. Также поправки предусматривают ужесточение наказания за терроризм и диверсии. Кроме этого, вводится уголовная ответственность с лишением свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов.

В настоящее время статья 275 УК РФ («Государственная измена») предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.