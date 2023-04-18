Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 18 апреля 2023Силовые структуры

Госдума приняла закон о пожизненном сроке за госизмену

Госдума приняла закон о пожизненном сроке за госизмену и ужесточила наказание за терроризм

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Госдума приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Документ принят во втором и третьем чтениях. Также поправки предусматривают ужесточение наказания за терроризм и диверсии. Кроме этого, вводится уголовная ответственность с лишением свободы до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных госорганов.

В настоящее время статья 275 УК РФ («Государственная измена») предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Приехавших на Пасху в Израиль россиян депортируют без объяснения причин
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке
Опубликована карта боевых действий на Украине
Binance прокомментировала новость об отмене ограничений для россиян
Еще одного офицера ГУР Минобороны Украины ликвидировали
Брэдли Купер продаст свой роскошный дом
Киану Ривз поцеловал возлюбленную на красной ковровой дорожке
Госдума приняла закон о пожизненном сроке за госизмену
Концерт Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили после требований депутата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.