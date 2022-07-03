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Умер арестованный по подозрению в госизмене российский ученый

Арестованный по подозрению в госизмене ученый из НГУ Колкер умер после помещения в СИЗО

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Умер заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер, который был арестован по подозрению в госизмене. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Колкер был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился в больнице. По словам дочери Колкера Алины Мироновой, там российский ученый проходил лечение четвертой стадии рака поджелудочной железы. На этой стадии заболевания пациентам оказывается в основном паллиативная помощь. Согласно постановлению правительства от 2011 года, злокачественные новообразования входят в список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Колкера отправили в СИЗО «Лефортово», несмотря на то, что состояние ученого не позволяло ему принимать обычную пищу. Колкеру приходилось питаться через гастротомическую трубку.

Родственники рассказали, что Колкер обвиняется в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам на международной конференции в Китае, и его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.

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Варвара Кошечкина
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