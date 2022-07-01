Российского ученого арестовали по подозрению в госизмене

Суд в Новосибирске арестовал до 29 августа ученого Колкера по подозрению в госизмене

Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление судебного департамента региона.

Российский ученый будет заключен под стражу до 29 августа. Как сообщил его сын Максим в социальных сетях, Колкер был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился на лечении в больнице. По словам дочери Колкера Алины Мироновой, у мужчины диагностирована четвертая стадия рака.

Родственники ученого рассказали, что его обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Максим Колкер написал, что его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации еред каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ. Сейчас ученый перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве, добавил сын ученого.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местной жительнице Екатерине Завалишиной, подозреваемой в государственной измене. Постановление вынесено 14 июня по ходатайству следствия. Москвичка арестована на два месяца — до 13 августа 2022 года. Подробности дела не разглашаются в связи с грифом «секретно» на его материалах.