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Питающегося через трубку ученого на последней стадии рака отправили в СИЗО

Правозащитник Литвинович заявила, что умирающего от рака ученого Колкера отправили в СИЗО
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Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Состояние ученого из Новосибирска Дмитрия Колкера, у которого диагностировали последнюю, четвертую стадию рака поджелудочной железы, но все же отправили в СИЗО, не позволяет ему принимать обычную пищу. Умирающему приходится питаться через гастротомическую трубку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила правозащитник Марина Литвинович.

«Новый сиделец СИЗО "Лефортово" — четвертая стадия рака поджелудочной железы, питается через трубочку. (...) Взяли прямо в больнице», — написала общественник. О задержании ученого в больнице, где тот проходил лечение от онкологии, заявлял и сын Колкера Максим.

Ранее родственники рассказали, что Колкер обвиняется в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ.

Четвертая, терминальная стадия рака, характеризуется взрывным распространением раковых клеток, которые при попадании с кровью в еще не пораженные органы вызывают образование новых опухолей. Пи этой стадии заболевания пациентам оказывается, в основном, паллиативная помощь.

Согласно постановлению правительства от 2011 года, злокачественные новообразования входят в список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

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Валерий Розенберг
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