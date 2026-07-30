Отдаленный на 2000 километров от Украины регион России подвергся массированной атаке ВСУ

Губернатор Махонин: Пермский край подвергся самой массированной атаке ВСУ

Пермский край подвергся самой массированной атаке украинских БПЛА. Об этом заявил губернатор российского региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

«Силами ПВО и мобильными огневыми группами вчера было сбито 23 беспилотника, сегодня — 30», — написал он.

По словам главы края, повреждения получили два нежилых строения. Помимо того, обломки одного из БПЛА упали на границу придомового участка в Очерском округе. Пострадавших при налете нет, добавил Махонин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 июля выпустили по России более сотни дронов. Ударам БПЛА подверглись 11 регионов, среди которых Липецкая и Калужская области, Удмуртия, Пермский край и Крым.