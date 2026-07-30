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14:34, 30 июля 2026Наука и техника

iPhone 16 Plus подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16 Plus подешевел на российском рынке до 63 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wongsakorn 2468 / Shutterstock / Fotodom

На российском рынке подешевел iPhone 16 Plus. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Стоимость смартфона к концу июля достигла 63 тысяч рублей. По словам авторов медиа, самую низкую цену предлагают небольшие магазины электроники — на маркетплейсах телефон, который вышел осенью 2024 года, стоит немного дороже.

С доставкой из-за рубежа с учетом пошлины iPhone можно купить за 70 тысяч рублей. «Также в сети есть более дешевые варианты, однако стоит учитывать, что существует риск нарваться на недобросовестных продавцов», — заметили журналисты. Еще осенью 2025 года девайс продавали за 67-70 тысяч рублей.

Apple iPhone 16 Plus получил корпус из стекла и металла, 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A18 и 8 гигабайт оперативной памяти. Также аппарат имеет двойную камеру с объективами разрешением 48 и 12 мегапикселей. Девайс получил универсальный порт USB-C и аккумулятор емкостью 4674 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что iPhone Air подешевел в России до 60 тысяч рублей. Для сравнения, в мае телефон оценивали в 70 тысяч рублей и дороже.

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